Migros 19 Ağustos 2025 çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...
Migros 19 Ağustos 2025 tarihli Migros çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, SONY PS5 Digital Edition 1 TB Oyun Konsolu, APPLE Watch SE 2023 GPS 44mm Spor Kordon Akıllı Saat ve APPLE Airpods 4 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık MXP63TU/A kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
19 Ağustos 2025 tarihli Migros çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Çekilişe katılan talihliler, SONY PS5 Digital Edition 1 TB Oyun Konsolu, APPLE Watch SE 2023 GPS 44mm Spor Kordon Akıllı Saat ve APPLE Airpods 4 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık MXP63TU/A kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
SONY PS5 Digital Edition 1 TB Oyun Konsolu kazanan asil ve yedek talihliler
APPLE Watch SE 2023 GPS 44mm Spor Kordon Akıllı Saat kazanan asil ve yedek talihliler.
APPLE Airpods 4 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık MXP63TU/A kazanan asil ve yedek talihliler.