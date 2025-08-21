Mardin’de iki kız kardeşin şüpheli ölümü! Haber alamayan yakınları 112’yi aradı

KARDEŞLER 10 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemeye göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Mardin'de iki kız kardeş evlerinde ölü bulundu. (AA)

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının olay yerinde incelemesi sürüyor. İncelemenin ardından kardeşlerin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülecek.

