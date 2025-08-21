19 Ağustos 2025 Migros çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...

19 Ağustos 2025 tarihli migros çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Philips EP5547/90 Tam Otomatik Espresso ve Kahve Makinesi, Dyson Ontrac Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık, JBL Charge 5 Bluetooth Hoparlör ve Schafer Teelike 1800 W Çay Makinesi kazandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

19 Ağustos 2025 tarihli Migros çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Philips EP5547/90 Tam Otomatik Espresso ve Kahve Makinesi, Dyson Ontrac Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık, JBL Charge 5 Bluetooth Hoparlör ve Schafer Teelike 1800 W Çay Makinesi kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

Çekilişe katılan talihliler, Philips EP5547/90 Tam Otomatik Espresso ve Kahve Makinesi kazandı.

Migros çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim.com.tr)

Çekilişe katılan talihliler, Dyson Ontrac Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık kazandı.

Migros çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim.com.tr)

Çekilişe katılan talihliler, JBL Charge 5 Bluetooth Hoparlör kazandı.

Migros çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim.com.tr)

Çekilişe katılan talihliler, Schafer Teelike 1800 W Çay Makinesi kazandı.

Migros çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim.com.tr)