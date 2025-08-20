Yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı

Aksaray Hasan Dağı’ndaki Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemelerinde geçirdiği kazada hayatını kaybeden sporcu Cengiz Kalyoncu’nun cenazesi memleketi Gaziantep’te toprağa verildi. Kalyoncu, Asri Mezarlık’ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Aksaray'da Hasan Dağı'ndaki Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemelerine katılan sporcu Cengiz Kalyoncu (57), ile havalandıktan bir süre sonra telsiz irtibatı kesildi. paraşüt takımı ekipleri GPS sinyalini takip ederek Helvadere Beldesi kırsalında Kalyoncu'yu yerde ağır yaralı halde buldu.

Cengiz Kalyoncu'nun cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından memleketi Gaziantep'e getirildi. Kalyoncu, Bahaeddin Nakipoğlu Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı.

