Tokat'ta korkunç kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Tokat'ta iki aracın çarpıştığı feci kazada, Emrah Çelik ve eşi, 2 aylık bebekleri, diğer araç sürücüsü ile yanlarındaki Döndü Pulat yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan 3 yaşındaki Elifnur Çelik, hastanedeki müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025

Yürekleri yakan olay, Tokat'ta meydana geldi. Emrah Çelik'in kontrolündeki otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeritte seyreden Özgür Sepetçi'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Emrah Çelik, eşi Şeymanur Çelik, 2 aylık çocukları Elanur Çelik hayatını kaybederken, kızları 3 yaşındaki Elifnur Çelik ağır yaralandı.

Kazada diğer aracın sürücüsü Ö.S. de yaralanırken, Döndü Pulat ise hayatını kaybetti. Ağır yaralı Elifnur Çelik, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alındı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen talihsiz Elifnur Çelik de dün hayata gözlerini kapadı.

