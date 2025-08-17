İzmir’de trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Sarıkaya davasında 6 yıla kadar hapis talebi

Fizyoterapist Ahmet Sarıkaya, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Kendisine araba çarpan genç kurtarılamadı. Sarıkaya yaya geçidi olmayan yerden karşıya geçmeye çalıştığı için kusurlu bulunurken, sürücü kusursuz bulunduğu için serbest kaldı.

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025

Kahreden olay, geçen yıl İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. Fizyoterapist olarak çalışan Ahmet Sarıkaya (28), arkadaşlarıyla birlikte maç izlemeye gitti. Maç çıkışı yolun karşısına geçmek isteyen Sarıkaya'ya Mertcan Cankay'ın (24) kullandığı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ahmet Sarıkaya yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, alkolsüz olduğu belirlenen sürücü Mertcan Cankay'ı gözaltına aldı. Ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

'50 KM HIZLA GİDİYORDUM'

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Cankay'ın taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi. Cankay ifadesinde, "50 km hızla gidiyordum. Ani bir refleksle direksiyonu sağa kırdım. Mesafe olmadığı için bir cisme çarptım. Olay yerinde bir yaya geçidi yoktu." dedi. Trafik raporunda Ahmet Sarıkaya'nın köprü ayağından kontrolsüzce yolun karşısına geçmeye çalıştığı için kusurlu olduğu belirtildi. Sarıkaya ailesi rapora itiraz ettiklerini belirterek, "Sürücünün 50 km hız sınırı olan yerde daha hızlı gittiğini düşünüyoruz. Ahmet'in kollarında ve bacaklarında kırık var. Hız sınırının "50" olduğu bir bölgede "50" ile olan bir çarpmada o kadar hasar olması mümkün değili." dedi.

