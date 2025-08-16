takvim-logo

Malatya’da 14 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti: Ailesi erken müdahale iddiasıyla şikayetçi olacak

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Zeynep Çelikdemir’e serum verildikten sonra eve gönderildi. Durumu kötüleşen çocuk ikinci hastanede hayatını kaybetti. Ailesi, erken müdahale yapılmadığını öne sürerek yetkililere şikayette bulunacaklarını açıkladı.

Tahir Özçelik
Tahir Özçelik GAZETE
ABONE OL
Malatya’da 14 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti: Ailesi erken müdahale iddiasıyla şikayetçi olacak

Malatya'da yaşayan Zeynep Çelikdemir (14), rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Serum verildikten sonra eve gönderildi. Çocuk, durumu kötüleşince başka hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk kurtarılamadı. Aile, Zeynep'i defnederken, kızlarının erken müdahalesi yapılmadığı iddiasıyla yetkililere şikâyette bulunacaklarını belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN