Malatya’da 14 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti: Ailesi erken müdahale iddiasıyla şikayetçi olacak
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Zeynep Çelikdemir’e serum verildikten sonra eve gönderildi. Durumu kötüleşen çocuk ikinci hastanede hayatını kaybetti. Ailesi, erken müdahale yapılmadığını öne sürerek yetkililere şikayette bulunacaklarını açıkladı.
Malatya'da yaşayan Zeynep Çelikdemir (14), rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Serum verildikten sonra eve gönderildi. Çocuk, durumu kötüleşince başka hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk kurtarılamadı. Aile, Zeynep'i defnederken, kızlarının erken müdahalesi yapılmadığı iddiasıyla yetkililere şikâyette bulunacaklarını belirtti.