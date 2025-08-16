Balıkesir'de balkon kazası: Derya Yaşar hayatını kaybetti

Üçüncü kattaki balkondan düşen 44 yaşındaki Derya Yaşar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Balıkesır Bandırma'da yaşayan Derya Yaşar (44), ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın üçüncü katındaki balkona çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yere çakıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Derya Yaşar, kurtarılamadı. Yaşar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN