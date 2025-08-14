Tünelde emniyet şeridinde duran araca çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Beşiktaş TEM Otoyolu Harp Akademileri Tüneli’nde motosikletle ilerleyen Rıfat Alaca (35), emniyet şeridinde duran Sezer A.’nın (29) aracına arkadan çarptı. Alaca, feci şekilde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025

Sezer A. (29) idaresindeki 34 CZS 481 plakalı otomobil, İstanbul Beşiktaş'taki Harp Akademileri Tüneli'nde emniyet şeridinde durdu. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan Rıfat Alaca yönetimindeki 34 HJK 845 plakalı motosiklet, durmakta olan araca arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle ağır yaralanan Alaca, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen, hastanede hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü Sezer A. ile eşi ve çocuğu ise hafif yaralı olarak Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Daha sonra emniyette ifadesi alınan Sezer A., "çocuğum ağlamaya başlayınca ne yapacağımızı şaşırdık. Emniyet şeridinde bir süre durmaya karar verdim." dedi.

Sezer A., ifade sorası "taksirle ölüme neden olma" suçundan adliyeye sevk edildi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Rıfat Alaca'nın cenazesi memleketi Bartın'da toprağa verildi.

