Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti: 525 milyon TL sonraki çekilişe kaldı

6 bilen çıkmayınca Sayısal Loto'da 525 milyon 376 bin TL devretti. 5+1 bilen de olmayınca büyük ödül el değiştirmedi. Şans Topu’nda ise 5+1 bilen bir talihli 4 milyon 128 bin TL kazandı. Diğer kazananlara da binlerce liralık ikramiye dağıtıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 525 milyon 376 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler bir milyon 287 bin 594'er, 4 bilenler 11 bin 245'er, 3 bilenler 713'er, 2 bilenler 71'er lira alacak.

Şans Topu'nda 5+1 bilen bir kişi, 4 milyon 128 bin lira kazandı. 5 bilenler 16 bin 755'er, 4+1 bilenler 2 bin 393'er, 4 bilenler 220'şer, 3+1 bilenler 118'er, 3 bilenler 35'er, 2+1 bilenler 48'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 23'er lira alacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN