Polis gibi aradılar, para almaya geldiklerinde yakalandılar

İstanbul’da bir iş insanı A.S.’yi kaçıran çete, operasyonla yakalandı. Çete lideri, “Alacağımız vardı. Aklımıza işkence fikri gelince onu kaçırdık.” dedi.

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezini 7 Ağustos Perşembe günü arayan bir kişi, Kıbrıs'tan aradığını, haber alamadığı eşi A.S.'nin kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiğini söyleyerek polisten yardım istedi. İhbarı yapan kadın telefondaki kişinin eşi olduğunu düşündüğünü, bu kişinin annesiyle telefonda konuştuğu bilgisini de verdi.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri A.S.'yi telefonla arayarak, sözde arkadaşıymış gibi konuştu. Telefonda karşılarına çıkan kişi A.S. olduğunu söyleyip iyi olduğunu herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Ancak polisin "Görüntülü arayalım" ya da "Bir konum at" isteklerine olumsuz yanıt veren A.S., daha sonra bir daha telefonu açmadı.

Para istenen kişilerle irtibata geçen polis ekipleri, teklifi kabul etmiş mağdurlar gibi davranarak şüphelilerden randevu istedi. Para almaya geldiklerini sanan şüphelilerden biri Bahçelievler'de diğeri ise Şirinevler'de gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde 16 bin dolar alacakları olduğunu, alacaklarını bir türlü tahsil edemeyince bu yönteme başvurduklarını iddia ettikleri öğrenildi.

Şüpheliler J. J. (30) A.B. (22), A.O.(19), M.A.(32) işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

