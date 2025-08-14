Esenyurt'ta "tinerli" dehşet! Kayınbiraderinin evini yakmak istedi yanlış evi yaktı

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, tinerle eşinin erkek kardeşin evini yakmak istedi. Diğer elinde de bıçak olan adam, yanlışlıkla farklı bir vatandaşın kapısını ateşe verirken, ardından kendini yakmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 10:32

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şahıs, tinerle eşinin erkek kardeşin evini yakmak isterken başka evi ateşe verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir elinde bıçak, diğer elinde tiner olan adam, eşinin erkek kardeşinin yaşadığı apartmana geldi.

YANLIŞ DAİREYİ YAKTI

Yaşadığı daireyi yakmaya çalışan gözü dönmüş adam, yanlışlıkla komşusunun kapısına tiner dökerek yaktı.

KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI

Ardından sokağa çıkarak kendini yakmaya çalışan adama, mahalleli ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

