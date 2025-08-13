Mersin’de profesör babasının cenazesini bidona koyup çöplüğe atan oğluna 25 yıla kadar hapis istemi

Emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz’in cenazesini plastik bidona koyup evde bırakan ve aynı gün doğum gününü kutlayan Orkun Doludeniz hakkında iddianame hazırlandı. Zanlı, 25 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025

Mersin'de profesör' olarak anılan emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'in cenazesini plastik bidona koyup çöplüğe atan oğlu Orkun Doludeniz hakkında iddianame hazırlandı. Zanlı hakkında, 25 yılda kadar hapis cezası istenildi. İddianamede, şüphelinin babasını bidona koyup evde bıraktıktan sonra aynı gün bir mekanda kendi doğum gününü kutladığı yer aldı.

