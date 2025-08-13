İş adamının mirasında şok iddialar: 320 milyon liralık hesaplar boşaltıldı

İş insanı İhsan Bayrakçı’nın torunu Kerem Siral, vasi atanan anneannesi Sözan Bayrakçı’nın 320 milyon liralık mal varlığının ortadan kaybolduğunu öne sürerek iki teyzesini savcılığa şikâyet etti. Torun, demans hastası anneannesine usulsüz sağlık raporu çıkarıldığını ve vekaletname ile banka hesaplarının boşaltıldığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

İş adamı İhsan Bayrakçı'nın 1984 yılındaki vefatının ardından sahip olduğu mal varlığı, eşi Sözan Bayrakçı ile üç kızı Birnur, Bilge ve Bisan'a kaldı. Bisan Siral'ın 2017'de akciğer kanserine yakalanmasının ardından aile içinde miras tartışmaları yaşanmaya başladı. Bisan Siral'ın 2019 yılında vefat etmesinin ardından miras tartışmaları daha da alevlendi.

Birnur Mermer ve Bilge Gündemir (Takvim.com.tr)

Bisan Siral'ın ikiz oğullarından iş insanı ve girişimci Kerem Siral, "akıl sağlığı ve akıl zayıflığı nedeniyle işlerini göremeyen anneannesi Sözan Bayrakçı'nın mal varlığının korunarak yönetilmesi, vesayet altına alınması ve kendisine yasal vasi atanması" talebiyle 2023 tarihinde İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Sözan Bayrakçı'nın 2018 yılı itibariyle demans hastalığının bulunduğu öne sürüldü.

'KİRA GELİRLERİNİ ALMIŞLAR'

Torun Kerem Siral, 2025'te anneannesi Sözan Bayrakçı'ya vasi atanmasının ardından banka hesaplarının boşaltıldığı ve usulsüz sağlık raporu alınarak vekaletname çıkarıldığı iddialarıyla teyzeleri Birnur Mermer ve Bilge Gündemir hakkında hırsızlık, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. 320 milyon liranın iki teyzesi arasında bölüşüldüğünü öne sürdü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN