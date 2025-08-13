El Cezire muhabiri Eş-Şerif'in vasiyeti yürek burktu

İsrail saldırısında hayatını kaybeden gazeteci Eş-Şerif’in sosyal medya hesabından paylaşılan vasiyetinde, “Filistin’i size emanet ediyorum… Gözümün nuru kızım Şam’a sahip çıkın” ifadeleri yer aldı. Gazetecinin sözleri, dünya kamuoyunda derin yankı uyandırdı.

13 Ağustos 2025

Önceki gün katil israil tarafından öldürülen El Cezire muhabiri Eş-Şerif'in X hesabından vasiyeti paylaşıldı, "Eğer bu sözlerim size ulaştıysa bilin ki İsrail beni öldürmeyi ve sesimi susturmayı başardı." ifadeleri kullanıldı.

Eş-şerif, "Gözlerimi açtığım andan itibaren Cibaliya Mülteci Kampı'nın sokaklarında ve mahallelerinde büyüdüm. Umudum, Allah'ın ömrümü uzatması ve ailemle, sevdiklerimle birlikte asli yurdumuz olan işgal altındaki Askalan'a (Mecdel) dönebilmekti. Ancak Allah'ın takdiri ve hükmü daha önce tecelli etti" diye yazdı.

Eş-şerif'in vasiyetinde, şunlar kaydedildi: "Filistin'i size emanet ediyorum. Müslümanların tacındaki mücevher, dünyadaki her özgür insanın kalbinin atışı olan Filistin'i... Sizi zincirler susturmasın, sınırlar durdurmasın. Ülkenin ve halkın özgürlüğü için köprü olun. Aileme iyi bakın. Gözümün nuru sevgili kızım Şam'a sahip çıkın."

