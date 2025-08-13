Acil Tıp Uzmanı doktor evinde ölü bulundu

Acil Tıp uzmanı Dr. Sedanur Bağdigen’in yaşadığı rezidans dairesinde kolunda serum takılı halde cansız bedenine ulaşıldı. Genç kadının ölmeden önce, “Daha önce intihar edecektim. Farklı sebeplerden dolayı intiharımı erteledim.” yazdığı nota ulaşıldı.

13 Ağustos 2025

İstanbul'daki özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen'den (35), meslektaşları bir süre haber alamadı. Durumdan şüphelenen meslektaşları, Bağdigen'in yaşadığı rezidansa gitti. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Çilingir yardımıyla polisle daireye giren meslektaşları, Bağdigen'i kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Sedanur Bağdigen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bunun üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bağdigen'in cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. Bağdigen'in ölüm haberini alan meslektaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

'VEDA NOTU ÇIKTI'

Doktorun kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak. Öte yandan Uzman Doktor Sedanur Bağdigen'in ölmeden önce, "Daha önce intihar edecektim. Farklı sebeplerden dolayı intiharımı erteledim." yazılı nota ulaşıldı.

Notta kimseyi suçlamadığını, sadece ertelediğini belirttiği öğrenildi. İntihar notu incelenme yapılmak üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Sedanur Bağdigen'in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı öğrenildi.

