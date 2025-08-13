30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, hangi gün? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?

Her yıl 30 Ağustos, milletçe zafer coşkusunu yaşadığımız özel günlerden biri olarak takvimde yerini alıyor. Vatandaşlar, “30 Ağustos resmi tatil mi, hangi gün?” sorusuna yanıt arıyor. 30 Ağustos tarihi yalnızca tarih sahnesinde bir dönüm noktasını simgelemekle kalmıyor, aynı zamanda şehirlerin cadde ve sokaklarını bayraklarla donatan bir coşku havası yaratıyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? İşte merak edilenler…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 13:03

Paylaş





ABONE OL

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatandaşlar, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle çalışanlar ve öğrenciler tarafından sıkça araştırılan "30 Ağustos tatil mi, hangi gün?" sorusu gündeme geliyor. İşte merak edilen detaylar…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) 30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun" ile resmî tatil olarak kabul edilmiştir. 2025 yılında 30 Ağustos Cumartesi gününe denk geldiği için ekstra bir tatil uygulanmayacak. 29 Ağustos Cuma günü ise yarım gün mesai söz konusu olmayacak, çalışanlar tam gün mesai yapacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Dumlupınar'da kazanılan Büyük Taarruz zaferini anmak için kutlanır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl bu tarih, ulusal birlik ve bağımsızlık ruhunu hatırlatan resmi bir bayram olarak büyük coşkuyla kutlanır.