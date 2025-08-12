Nevşehir’de 600 yıllık kayadan oyma ibadethane keşfedildi

Ürgüp Taşkınpaşa köyünde temizlik çalışması sırasında bulunan odunluk, Türk-İslam medeniyetine ait 6 asırlık ibadethane ve yaşam alanı izleri barındırıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde, bir vatandaşın kullandığı kayadan oyma odunluktan 600 yıllık tarih çıktı. Odunlukta temizlik çalışması yaptıran sanat tarihi uzmanları, Türk-İslam medeniyetine ait olduğu değerlendirilen 6 asırlık bir ibadethane keşfetti. Çalışmayı yürütenlerden Doç. Dr. Savaş Maraşlı, alanın ibadethane olmasının dışında yaşam alanı izlerini de barındırdığını söyledi.

Maraşlı, "600 yıllık aslında, ilk defa gün yüzüne çıkan, saklandığı için de bu şekilde korunmuş bir yapı. Selçuklulardan beri aşina olduğumuz, beylikler döneminde de devam eden süslemeler, malzeme ve teknik bir anlayışla yapılmış." diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN