İzmir'de alevler yükseldi! Minibüste çıkan yangın ormana da sıçradı | Çok sayıda ekip olay yerinde
İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 6 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın otoyol yanındaki ormanlık alana sıçradı.
ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozerle yangına müdahale ediliyor.
Öte yandan yoğun duman sebebiyle görüş mesafesi düştüğü için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamayan uçakların, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.
VATANDAŞLAR HAYVANLARINI KURTAMAYA ÇALIŞTILAR
Yangında alevlerin yakındaki hayvan ağıllarına doğru doğru ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Bazı besiciler, hayvanlarını uzaklaştırarak, alevlerden kurtarmaya çalıştı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.