İstanbul Kağıthane'de Acil Tıp Doktoru Sedanur Bağdigen'in esrarengiz sonu: Rezidans dairesinde ölü bulundu

İstanbul Kağıthane’de evinin yatak odasında kolunda serum takılı halde ölü bulunan 35 yaşındaki Acil Tıp Uzmanı Sedanur Bağdigen’in yaşamını yitirmesine ilişkin olarak soruşturma başlatıldı. Bir dönem Kadın Basketbol Milli Takımı'nın da doktorluğunu yapan Bağdigen’den haber alamayan meslektaşları durumu hemen polise aktardı. Doktorun vefatı sonrası ATUDER taziye yayınladı.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 11:02

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Kağıthane'de özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen (35) yaşadığı rezidanstaki dairenin yatak odasında ölü bulundu. Kolunda serum takılı halde bulunan Bağdigen'in bir dönem Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın doktorluğunu yaptığı da öğrenilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yaşadığı rezidans (DHA) POLİS EKİPLERİ ÇİLİNGİRLE GİRDİ Esrarengiz olay, dün saat 13.00 sıralarında 4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bakırköy Florya'da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev alan uzman doktor Sedanur Bağdigen'den meslektaşları uzun süre haber alamadı. Durumdan şüphelenen meslektaşları Bağdigen'in yaşadığı rezidansa gitti. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Çilingir yardımıyla polisle daireye giren meslektaşları, Bağdigen'i hareketsiz şekilde yatarken buldu.