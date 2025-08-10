Şanlıurfa'da tüfek faciası | 13 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 2 kardeşin evde buldukları pompalı tüfekle oynadığı sırada meydana gelen kazada, 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Günlerce yaşam mücadelesi veren küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025

Şanlıurfa Birecik'te yaşayan 15 yaşındaki M. P. ile kardeşi 13 yaşındaki Mehmet P., evde kimsenin bulunmadığı sırada, babalarına ait pompalı tüfekle oynamaya başladı.

Bu sırada tüfek aniden ateş alınca saçmalar küçük Mehmet P.'ye isabet etti. Ağır yaralanan Mehmet P., hastaneye kaldırdıldı. Tedavi altına alınan Mehmet P., doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

