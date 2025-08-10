Sahte altınlarla kuyumcuları dolaştı! Girdiği dördüncü dükkanda yakayı ele verdi!

İstanbul Pendik'te 3 farklı kuyumcuda gram altın bozduran Güzellik Uzmanı Okşan Ünlü'yü, girdiği dördüncü dükkândaki çalışanın dikkati ele verdi.

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025

Altınların sahte olduğunu anlayan kuyumcu, esnafla oluşturduğu WhatsApp grubunda kadının görüntüsünü paylaşınca diğer mağdurlar altın suyuna batırdıkları gramların sahte olduğunu anladı.

Şüpheli Okşan Ünlü, cezaevinden yeni çıktığını, altınları para bulmak için bir escort sitesinde tanıştığı adamın verdiğini söyledi ama bunları neden 3 ayrı kuyumcuda bozdurduğunu açıklayamadı. "Dolandırıcılık" suçundan açılan soruşturmada, takipsizlik kararı verildi.

