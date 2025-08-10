Genç mühendisin acı ölümü: İş makinesinin kepçesindeki mermer blok düştü
İş cinayeti bu kez yürekleri Niğde'de dağladı. Mermer ocağında yaklaşık 25 gün önce işe başladığı öğrenilen maden mühendisi Selman İlkel'in (33) üzerine iş makinesinin kepçesindeki mermer blok düştü.
Sağlık ekipleri, yaklaşık 3 ton ağırlığındaki kütlenin altında kaldığı belirtilen Selman İlkel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.