Denizli'de kan donduran olay! 2 saat boyunca annesine işkence etmişti: Cani evlat tutuklandı

Cani evlat, 2 saat boyunca yatalak annesini darp edip komaya sokmuştu. Cani evlat, tutuklandı. Tedavi gören yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025

Denizli'de doktor M.G. (37), yatalak olan annesi H.G.G.'yi 2 saat boyunca acımadan darp etti. Beyin kanaması geçiren ve komaya giren talihsiz kadının işkence gördüğü anların görüntüsü tüyler ürpertti.

