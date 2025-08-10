Antalya'da vahşet! Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti | 25 yaşındaki genç olay yerinde can verdi

Antalya’da başlayan telefon tartışması, sokakta kan gölüne döndü. 29 yaşındaki H.T.’nin kurşun yağdırdığı Emir Batuhan Çelik, olay yerinde can verdi. Yaralı arkadaşı Halil İ.A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025

Telefonda başlayan hararetli atışma, önceki gün Antalya'nın Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi üzerindeki orman girişinde son buldu. Emir Batuhan Çelik (25) ve arkadaşı Halil İ.A. (25) birlikte alkol aldı.

Emir Batuhan Çelik, telefonda görüştüğü H.T. (29) ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra H.T., motosikletiyle Emir Batuhan Çelik'in yanına gitti. İkili arasında gerilim hızlıca arttı. Öfkelenen H.T., yanında getirdiği tabancayla Emir Batuhan Çelik ve Halil İ.A.'ya ateş açtı. Daha sonra şüpheli, olay yerinden kaçtı. İki genç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Ağır yaralı iki genç, hastaneye kaldırıldı. Talihsiz Emir Batuhan Çelik, hayatını kaybetti. Halil İ.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'TEHDİT EDİLDİM'

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 7 boş kovan ve 3 fişek ele geçirdi. Muğla'ya kaçtığı belirlenen şüpheli H.T., yakalandı. Gözaltına alınan H.T., ilk ifadesinde kuryelik yaptığını, Emir Batuhan Çelik ile Halil İbrahim Akkaş'ın her gördükleri yerde kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Diğer yandan Emir Batuhan Çelik'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından babası Ali Çelik ile diğer yakınlarına teslim edildi.

