Kazada yaralanan liseli Hilalnur 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti!
Ankara'nın Polatlı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan lise öğrencisi Hilalnur Tüzün (17), 2 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.
Ankara Polatlı'da sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Hilalnur Tüzün ve arkadaşının bulunduğu motosiklet kavşakta çarpıştı. Asfaltın soğuk yüzü, Hilalnur'u kollarına aldı.
Hafif ticari araç sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Tüzün ve arkadaşı, hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, genç kızın başında nöbet tuttu, ailesi gözyaşları içinde dua etti.
Ancak talihsiz Hilalnur Tüzün, 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Kazadan sonra polis tarafından yakalanan hafif ticari araç sürücüsünün emniyette işlemleri sürüyor.