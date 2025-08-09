Hesap vakti! Kıskançlık kavgasında eşini beş yerinden bıçakladı

İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan Savaş Duman, kıskançlık nedeniyle eşi Aleyna Duman'ı beş yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı. Tutuklanan Savaş Duman hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025

İddianamede müştekişüpheli olarak yer alan Savaş Duman'ın kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun nitelikli hallerinden 14 yıldan 21 yıla kadar hapsini istedi.

Öte yandan Savaş Duman'ın olay öncesi, "Benim yerimde başka bir adam olsa bunu öldürür" dediği öğrenildi.

