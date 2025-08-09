Gaziantep'te Dilan Kaçar Palamut eşi tarafından katledilmişti: Katiline müebbet hapis cezası

Gaziantep'te, 2 çocuk annesi Dilan Kaçar, 3 yıl önce uyuşturucu bağımlısı eşi Ökkeş Palamut tarafından av tüfeğiyle vurularak hayattan kopartıldı. Tutuklanan Ökkeş Palamut, kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Gaziantep'te, 2 çocuk annesi Dilan Kaçar, 3 yıl önce uyuşturucu bağımlısı eşi Ökkeş Palamut tarafından av tüfeğiyle vurularak hayattan kopartıldı. Tutuklanan Ökkeş Palamut, kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldı.

Karara itiraz eden Ökkeş Palamut'un ailesi dosyayı temyize götürdü. Dosyanın temyizde bozulması üzerine Nizip Ağır Ceza mahkemesinde yeniden görülen davanın karar duruşmasında aynı ceza çıktı. Mahkeme, Ökkeş Palamut'u "Kasten nitelikli adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.



'ACI DİNMEZ'

Kararı değerlendiren Dilan Kaçar Palamut'un ailesi adaletin tecelli etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Evladımızın katledilmesi nedeniyle yaşadığımız acıyı hiçbir şey dindiremez. Kızımızı geri getiremeyiz ama adalet yerini buldu. Bundan sonra ondan kalan iki yavrusuna sahip çıkarak teselli bulacağız" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN