Tokat'ta feci kaza! Evli çift ile 2 aylık bebekleri öldü
Tokat’ın Zile ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada evli çift ile 2 aylık bebekleri hayatını kaybetti, kızları ile diğer otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Karayün mevkisi Çekerek-Zile kara yolunda meydana geldi. Emrah Çelik'in kontrolündeki 16 BMT 901 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritte seyreden Özgür Sepetçi'nin kullandığı 60 AFZ 583 plakalı otomobille çarpıştı.
2 AYLIK BEBEKLERİYLE BİRLİKTE HAYATLARINI KAYBETTİLER
İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Emrah Çelik ile araçta bulunan eşi Şeymanur Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin yaralanan 2 aylık bebeği Elnur Çelik, 3 yaşındaki kızı Elifnur Çelik ve diğer otomobilin sürücüsü Özgür Sepetçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Zile Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 2 aylık Elnur Çelik de burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.