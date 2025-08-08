Tokat’ta feci kaza! Evli çift ile 2 aylık bebekleri öldü

Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 10:58





2 AYLIK BEBEKLERİYLE BİRLİKTE HAYATLARINI KAYBETTİLER



İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Emrah Çelik ile araçta bulunan eşi Şeymanur Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin yaralanan 2 aylık bebeği Elnur Çelik, 3 yaşındaki kızı Elifnur Çelik ve diğer otomobilin sürücüsü Özgür Sepetçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Zile Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 2 aylık Elnur Çelik de burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.