KYK YURT 2025-2026 FİYAT LİSTESİ | 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL, açıklandı mı?
2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK yurt ücretleri, yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tarafından takip ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yer alan 1. tipten 6. tipe kadar farklı standartlara sahip yurtların aylık ücretleri, sundukları imkanlara göre değişiklik gösteriyor. Peki KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte fiyat listesi!
Yurt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt sırasında aylık konaklama bedeline ek olarak depozito niteliğinde ilk kayıt ücretini de yatıracak. KYK yurt fiyatları, öğrencilerin bütçe planlamasında önemli bir rol oynarken, 2025-2026 dönemi rakamlarının netleşmesi ile birlikte tercih süreci de hız kazanmış durumda. Peki KYK yurt ücretleri açıklandı mı, ne kadar oldu? İşte fiyat listesi!
KYK YURT ÜCRETLERİ (2024-2025)
1. Tip Yurt: 2023-2024 ücreti 345 TL, 2024-2025 ücreti 517,50 TL
2. Tip Yurt: 2023-2024 ücreti 405 TL, 2024-2025 ücreti 607,50 TL
3. Tip Yurt: 2023-2024 ücreti 405 TL, 2024-2025 ücreti 607,50 TL
4. Tip Yurt: 2023-2024 ücreti 480 TL, 2024-2025 ücreti 720 TL
5. Tip Yurt: 2023-2024 ücreti 510 TL, 2024-2025 ücreti 765 TL
6. Tip Yurt: 2023-2024 ücreti 570 TL, 2024-2025 ücreti 855 TL
KKTC Yurdu: 2023-2024 ücreti 750 TL, 2024-2025 ücreti 1.125 TL
(Yurt tiplerine göre 2023-2024 ile 2024-2025 dönemlerindeki ücret değişimlerini gösteriyor.)
KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
KYK yurtlarına ilk kez yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken tutar, "ilk kayıt ücreti" olarak adlandırılıyor. Bu ücret gün bazında hesaplanan yatak bedeli ile güvence bedelinden oluşuyor. Öğrencinin yerleştirildiği yurt tipi ve yerleştirme tarihi, ödenecek miktarın belirlenmesinde etkili oluyor. Tutar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yurt ve Kredi Ödemeleri" ekranında veya anlaşmalı banka ATM'lerinde otomatik olarak görüntülenebiliyor. Böylece öğrenciler, kayıt sürecinde ödemeleri gereken ücreti kolayca öğrenebiliyor.