KYK YURT 2025-2026 FİYAT LİSTESİ | 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL, açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 14:25

Yurt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt sırasında aylık konaklama bedeline ek olarak depozito niteliğinde ilk kayıt ücretini de yatıracak. KYK yurt fiyatları, öğrencilerin bütçe planlamasında önemli bir rol oynarken, 2025-2026 dönemi rakamlarının netleşmesi ile birlikte tercih süreci de hız kazanmış durumda. Peki KYK yurt ücretleri açıklandı mı, ne kadar oldu? İşte fiyat listesi!

(Kaynak: AA)

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

KYK yurtlarına ilk kez yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken tutar, "ilk kayıt ücreti" olarak adlandırılıyor. Bu ücret gün bazında hesaplanan yatak bedeli ile güvence bedelinden oluşuyor. Öğrencinin yerleştirildiği yurt tipi ve yerleştirme tarihi, ödenecek miktarın belirlenmesinde etkili oluyor. Tutar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yurt ve Kredi Ödemeleri" ekranında veya anlaşmalı banka ATM'lerinde otomatik olarak görüntülenebiliyor. Böylece öğrenciler, kayıt sürecinde ödemeleri gereken ücreti kolayca öğrenebiliyor.