Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının 6 Ağustos akşamı ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve Kırmızı takımlar, dokunulmazlık oyununda tulumba tatlısı yaparak kıyasıya mücadele etti. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları belli oldu. Peki dün akşam MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu?

Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 12:07

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar, şeflerin istediği tulumba tatlısını hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Peki MasterChef eleme adayları kimler? 6 Ağustos (dün akşam) dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

(Kaynak: Sosyal Medya) 2025 MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanmayı başardı. Böylece bireysel dokunulmazlık oyunu, dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları arasında oynandı. Şeflerin bu turda istediği yemek; kızarmış pilav ve satay soslu tavuktu. Verilen 35 dakikalık sürenin sonunda, şefler Özkan'ın tabağını en başarılı buldu ve bireysel dokunulmazlık ödülünün sahibi olarak Özkan oldu.