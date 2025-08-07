takvim-logo

MasterChef eleme adayları kimler? 6 Ağustos (dün akşam) dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının 6 Ağustos akşamı ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve Kırmızı takımlar, dokunulmazlık oyununda tulumba tatlısı yaparak kıyasıya mücadele etti. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları belli oldu. Peki dün akşam MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar, şeflerin istediği tulumba tatlısını hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Peki MasterChef eleme adayları kimler? 6 Ağustos (dün akşam) dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

2025 MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanmayı başardı. Böylece bireysel dokunulmazlık oyunu, dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları arasında oynandı. Şeflerin bu turda istediği yemek; kızarmış pilav ve satay soslu tavuktu. Verilen 35 dakikalık sürenin sonunda, şefler Özkan'ın tabağını en başarılı buldu ve bireysel dokunulmazlık ödülünün sahibi olarak Özkan oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Özkan, eleme potasına Cansu'yu gönderdi. Takım içi yapılan oylamanın ardından potaya giren bir diğer isim ise İrem oldu. Önceki bölümde eleme potasına kalan Gizem ve Tunahan ile birlikte, bu hafta eleme adayı olan isimler Gizem, Tunahan, Cansu ve İrem olarak belirlendi.

2025 MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılardan düello formatında tulumba tatlısı yapmalarını istedi. Her iki takımın yarışmacıları büyük özenle hazırlıklarını tamamladı ve 45 dakikanın sonunda ürünlerini şeflerin değerlendirmesine sundu. Tadım sonrası ortak karar verildi ve kırmızı takım ikinci dokunulmazlık zaferini kazanmış oldu.