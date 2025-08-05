Edirne’nin sokak lezzeti olan Tencere köftesi Türkiye’yi sardı (Takvim.com.tr)

"AR-GE ÇALIŞMALARIMIZLA MENÜMÜZE YENİLİKLER KATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Kalite ve sürdürülebilirliğin öncelikleri olduğunu belirten Tarihi Tencere Köftecisi Genel Müdürü Kamil Demir, "Köfte ekmek geleneksel sokak lezzetlerinin kurumsal yapıya aktarılmasıyla sunuluyor. Şu anda menüye yeni ürünler eklenmesi için Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Her ürün tüketiciye sunulmadan önce titizlikle test edilerek kalite ve tat açısından değerlendiriliyor. Tarihi Lezzetler Akademisi mutfağında son aşamaları tamamlanan dört yeni ürünümüz de bulunuyor. Bunlar özel soslarla hazırlanan ve tabakta sunmayı düşündüğümüz yeni bir ürün , aynı zamanda köftenin sunumunu değiştirdiğimiz bir başka ürünümüz bulunuyor, ilave olarak son derece lezzetli bir tencere çorbası üzerinde çalışıyoruz ve Anadolu'ya özgü sevilen bir tatlıyı da menümüze eklemeyi planlıyoruz.. Yeni ürünlerimizi Eylül ayında müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Zenginleşen menümüz, geleneksel mutfağın modern sunumlarıyla yeniden yorumlanıyor" ifadelerini kullanarak, vizyonlarını ve büyüme modellerini şu şekilde özetledi:

"Net ve kolay uygulanabilir bir sistem oluşturduk. "Herkese Ekmek, Herkese Köfte" vizyonuyla geliştirdiğimiz franchise modelimiz, yatırımcılara düşük maliyet ve kolay operasyon avantajı sunuyor. Kurumsal üretim gücü, yerinde eğitim, denetim ve pazarlama desteğiyle güçlü bir yapı sunuyoruz. Amacımız sadece şube açmak değil, gerçek bir değer üretmek. Türkiye genelinde büyümeyi sürdürürken, geleneksel Trakya lezzetini yurt dışına da taşımayı hedefliyoruz. Edirne, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bartın'da toplam 20 şubeye ulaştık. Bu genişlemeyi kontrollü bir şekilde sürdürerek kalite standardımızı koruyoruz. Yatırımcılara sürdürülebilir bir iş modeli, tüketicilere ise her şubede aynı lezzet deneyimini sunmayı önceliyoruz."

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