Edirne’nin sokak lezzeti olan Tencere köftesi Türkiye’yi sardı
Edirne’nin sokak lezzetleri Türkiye’nin dört bir yanına yayılıyor. 100 yıllık köklere sahip olan tencere köftesi, 20’den fazla şubesiyle faaliyet gösteren restoran zinciriyle sofralara taşınıyor.
Tüketiciler, yerli markaların üretim süreçlerine ve zengin kültürel mirasa sahip çıkma çabalarını artık sadece önemsemiyor; bu adımlar, satın alma kararlarında belirleyici birer faktör haline geliyor. Bu kez İzmir'in, Şanlıurfa'nın ya da Adana'nın değil, Edirne'nin sokak lezzetleri Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor. Edirne'nin 100 yıllık lezzeti olan tencere köftesini sofralara taşıyan Tarihi Tencere Köftecisi, bu geleneksel lezzetin tarihsel köklerine ışık tuttu.
Markanın çıkış noktasının nostaljik bir geçmişe ve güçlü bir yöresel mirasa dayandığını belirten Tarihi Tencere Köftecisi Genel Müdürü Kamil Demir, "Bizim hikayemiz, 1950'li yıllarda Edirne sokaklarında tencerede pişen köfteyle başlayan bir lezzet yolculuğu. O dönemlerde sokak lezzetleri yalnızca karın doyurmazdı. İnsanlar bir araya gelir, sohbet eder ve hafızalarda yer eden anlar yaşanırdı. Biz de bu samimi atmosferi yeniden canlandırıyoruz. "Tarihi Tencere Köftecisi" ismi bu nedenle çok anlamlı. Çünkü sadece bir yemeği değil, bir kültürü de temsil ediyoruz" dedi.
"GEÇMİŞİN SOKAK LEZZETİNİ BUGÜNÜN HIZLI SERVİSİNE DÖNÜŞTÜRDÜK"
Geleneksel lezzetin kurumsal üretim gücü ve sürdürülebilir yatırım modeliyle yeniden hayat bulduğunu dile getiren Tarihi Tencere Köftecisi Genel Müdürü Kamil Demir, "Geleneksel tatlara ilgi her geçen gün artıyor. Geçmişte Edirne sokaklarında tencerede pişen köfte, bugün hızlı servis anlayışıyla sunuluyor. Ürünlerimiz, hijyenik ve standart koşullarda entegre tesislerimizde üretiliyor. Franchise noktalarımızda aynı kalite ve lezzetin sağlanması için de standart reçeteler kullanıyoruz. Köfte ekmek ürünümüz, ekonomik ve pratik yapısıyla geniş bir tüketici kitlesine hitap ediyor. Lezzetiyle doyuran, fiyatıyla şaşırtmayan, kimliğiyle bağ kuran bir marka olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.