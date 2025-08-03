Sayıların kökeni bulundu!

Tarih öncesi eserleri inceleyen araştırmacılar, insanların sayıları kaydettiğine dair en eski kanıtların 20 bin yıl kadar önce yapılmış basit kemik işaretlerinde yatıyor olabileceğine ilişkin kanıtlar buldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025

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Tarih öncesi eserleri inceleyen araştırmacılar, insanların sayıları kaydettiğine dair en eski kanıtların 20 bin yıl kadar önce yapılmış basit kemik işaretlerinde yatıyor olabileceğine ilişkin kanıtlar buldu.

Lloyd Austin Courtenay tarafından yönetilen ve Arkeoloji ve Antropoloji Bilimleri'nde yayınlanan çalışmada Afrika ve Avrupa'nın dört bir yanından gelen ve bazıları 1,7 milyon yıl öncesine dayanan 22 eser analiz edildi.

Eserlerdeki desenler eşit aralıklı, dik işaretlere sahip ve göze göre bu düzenlilik, muhtemelen sayısal dizileri veya miktarları temsil etmek için kasıtlı bir tasarıma işaret ediyor.

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