Kırmızı listedeki Arap tavşanı Tunceli'de görüntülendi!

Tunceli'de, IUCN kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı görüntülendi. Aracıyla yol alan Sinan Ercan, Arap tavşanını cep telefonu kamerasıyla görüntülemeyi başardı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025

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Tunceli'de, IUCN kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı görüntülendi. Aracıyla yol alan Sinan Ercan, Arap tavşanını cep telefonu kamerasıyla görüntülemeyi başardı.

Arap tavşanını bir süre görüntüleyen Ercan, hayvanı daha sonra yeniden doğal ortamına bıraktı. Ercan, "Görüntülediğim tavşan, yolun ortasında durdu ve hareket etmedi.

Ben de başka araçlar ezmesin diye araçtan inerek onu hem görüntüledim hem de yoldan alarak doğal ortamına bıraktım. O anlara çocuklarım da tanıklık etti ve bu özel türü gördükleri için mutlu oldular" dedi.

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