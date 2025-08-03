İmam nikahında gelinin mehir talebi sosyal medyada gündem oldu!

İmam nikahı sırasında gelin ile damat arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem yarattı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025

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İmam nikahı sırasında gelin ile damat arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem yarattı. Nikah esnasında mehir hakkını kullanan gelin, 500 gram 22 ayar altın talep etti.

Bu isteğin ardından imam, damada dönerek "Sen ne diyorsun bu işe?" dedi. Damat ise tereddütsüz bir cevap vererek, "Sevdiğimiz, yapacak bir şey yok. Tabii ki yapacağız" diyerek müstakbel eşinin isteğini yerine getireceğini söyledi.

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