Fenomen çift hakkında karar verildi | Neslim ve İnanç Güngen için 308 yıl hapis

Neslim ve İnanç Güngen çiftinin açtıkları güzellik merkezlerinin halk sağlığını bozduğu gerekçesiyle 308 yıla kadar hapis ile cezalandırılmalarını talep edildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan yoğun ihbarlar üzerine başlatılan ve kamuoyunda 'Fenomenler Soruşturması' olarak bilinen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyetinin 2024 yılının Temmuz ayında gerçekleştirdiği operasyonda aralarında güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Neslim Güngen, İnanç Güngen, 9 kişi tutuklandı. Hazırlanan iddianamede mağdurların iddianamede yer alan ifadelerinde, yaşadıklarını anlatarak şikayetçi oldukları görüldü. Savcı tarafından yapılan değerlendirmede, sağlık bakanlığı onayı olmayan sahte belgelerle kayıt dışı kullanılan cihazlar sonrasında halk sağlığını tehlikeye attığı ve bu sayede örgütün haksız kazanç sağladığı belirtildi.

Cumhuriyet savcısı, Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen 91 yıl 9 aydan 308 yıla kadar hapis ile cezalandırılmalarını talep etti. İddianame kabul edildi. Yargılama 29 Eylül'de başlayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN