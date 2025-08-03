Daha temiz bir çevre için! Aras Kayretli'den sosyal medyada temizlik seferberliği

Temiz yürekli Aras Kayretli, ‘Takipçim kadar çöp topluyorum’ sloganıyla temizlik hareketi başlattı. Takipçi sayısı 530 bine ulaştı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Mersin Mezitli'de yaşayan 11 yaşındaki Aras Kayretli, çevre kirliliği ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla annesi Başak Gizdaş'ın desteğiyle bir sosyal medya uygulamasında hesap açtı.

Çevre temizliği yaptığı anlara ilişkin görüntüleri, 'Takipçim kadar çöp topluyorum' kampanyası adı altında açılan hesabında paylaşan Kayretli, kısa sürede 530 binden fazla takipçiye ulaştı. Kayretli, yaz tatili olması dolayısıyla sabahları erken saatlerde annesiyle dışarı çıkıyor. Tabiat parkları, yeşil alanlar, sahil ve kıyı şeridi gibi bölgeleri gezen Kayretli, çevreye atılan atıkları topluyor. Aras, poşetlere doldurduğu atıkları çöp kutularına bırakarak çevre temizliği yaptığı anları da hesabından paylaşıp farkındalık oluşturmayı sürdürüyor.

Zeki Koyuncuoğlu İlkokulu 6. sınıf öğrencisi Aras Kayretli, annesi Başak Gizdaş'ın teşviki sayesinde kampanyayı başlattığını söyledi.



Küçük Aras, çevrenin gelecekte daha yaşanabilir hale getirilmesini istediğini vurgulayarak, "Aslında benim amacım takipçi kazanmak değildi. Ben sadece çevremiz temiz olsun istiyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN