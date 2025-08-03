Bursa'da acı olay! Alkollü trafik canavarı iki kız kardeşi hayattan kopardı

Alkollü trafik canavarı İsmail Sevinç, seyir halindeyken başka bir araca çarptı. Otomobil içerisinde bulunan iki kız kardeşi hayattan kopardı.

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025

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Acı olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Tuğba Akpınar (35) idaresindeki otomobil ile İsmail Sevinç (22) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Tuğba Akpınar ile kardeşi Seda Akpınar (28) araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

'SÜRÜCÜ ALKOLLÜ'

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan iki kardeşin, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif yaralanan hafif ticari araç sürücüsü İsmail S. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan İsmail Sevinç'in yapılan kontrollerinde 1.06 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Feci kaza anı ise çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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