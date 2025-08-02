Dil eğitimi için gittiği ABD'de trafik kazasında yaşamını yitirdi!

ODTÜ’lü Salih Koç, dil eğitimi için ABD’ye gitti. Ancak bisikletiyle ilerlerken otomobilin çarpması sonucu can verdi.

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025

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ABD'nin Denver şehrinde bisikletine bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencisi Salih Koç'un ölümünde ihmal iddiaları gündeme geldi.

Denver Bisiklet Lobisi temsilcisi David Chen, 4 yıl önce, kazanın meydana geldiği caddedeki park alanlarının kaldırılması ve bisikletlilerin araç trafiğinden ayrılması için proje hazırladığını ancak, yerel işletmelerin, ticari kaygı ile park kaybına karşı çıktıklarını ileri sürdü.

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