Denizli'de kan donduran olay | Bir aile yok oldu! Karısı ve iki çocuğunu uykuda katletti

Polis memuru Coşkun Söylemez, eşi Nazlı, 7 yaşındaki oğlu Yağız ve 2 yaşındaki kızı Duru Söylemez’i uykuda katletti. Daha sonra da aynı silahla yaşamına son verdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025

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Kan donduran olay, dün sabah saat 06.45 sıralarında Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi 1731 Sokak'taki bir evde meydana geldi.

Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosuna tayini çıktıktan sonra ailesini yeni görev yerine götürmeyen polis memuru Coşkun Söylemez (35), 3 gün önce yıllık izin için eşinin ve iki çocuğunun yaşadığı kayınvalidesi Havva Kovan'ın evine gitti. Coşkun Söylemez, sabaha karşı uyudukları sırada eşi Nazlı (33), oğlu Yağız (7) ve kızı Duru Söylemez'in (2) başına birer el ateş açtı.

Daha sonra da aynı silahla kendisini vurdu. Silah sesini duyan kayınvalide, feryatlar içerisinde dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi. Coşkun, Nazlı, Yağız ve Duru Söylemez, olay yerinde hayatını kaybetti.



'6-7 MİLYON LİRA BORCU VARMIŞ'

Olayda hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin cansız bedenleri, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin evden alınması sırasında aile yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Öte yandan Coşkun ve Nazlı Söylemez çiftinin 2017 yılında evlendikleri öğrenildi. Doğu görevine giderken ailesini kayınvalidesinin yanında bırakan Coşkun Söylemez'in yap sat emlak işinden dolayı piyasaya 6-7 milyon lira civarında borcu olduğu öğrenildi.

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