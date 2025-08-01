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Trabzon'da koca dehşeti! Cani kocanın paylaşımı kan dondurdu | "İntikam aceleye gelmez"

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti. Öte yandan olaya müdahale etmeye çalışan 1 mahalle bekçisi de yaralandı. 1. kattaki eve balkondan girerek cinayeti işleyen zanlının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cinayeti önceden planladığı ortaya çıktı. Paylaşımda, “Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz.” diye yazdığı belirtildi.

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Trabzon’da koca dehşeti! Cani kocanın paylaşımı kan dondurdu | İntikam aceleye gelmez

Olay, Beşikdüzü ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Eren S. boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem T.'nin yaşadığı birinci kattaki eve balkondan girerek, tabanca ile vurup kaçmaya başladı. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen bir mahalle bekçisini de yaralayan zanlı kaçarken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Trabzon'da kadın cinayeti

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Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Sinem S.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan mahalle bekçisi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Ali Eren S. (üstte) boşanma aşamasındaki eşi Sinem S.'yi (27) tabancayla vurup öldürdüAli Eren S. (üstte) boşanma aşamasındaki eşi Sinem S.'yi (27) tabancayla vurup öldürdü

CANİ KOCADAN KAN DONDURAN PAYLAŞIM

Cinayetten kısa bir süre önce hem Sinem S.'nin hem de Ali Eren S.'nin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti. Ali Eren S.'nin 6 gün önce sosyal medya hesabından "Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren S. asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.



SİNEM'İN SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sinem S.'nin ise sosyal medya hesabından cinayetten kısa bir süre önce yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı. Paylaşımda, "Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit" ifadelerini kullanan Sinem S., kısa bir süre sonra silahla vurularak hayatını kaybetti.

Öte yandan silah seslerini duyanlardan Hasan Yılmaz, "Aralarında tartışma çıktı. Kadın boşanmak istediğini söylemiş. Adam da 'Benden boşanamazsın' demiş. Silahla vurmuş. Fırında çalışıyordum, sesi duydum. 2-3 el silah sesi duydum ama içerideydim görmedim. Adam da kaçıp gitmiş. Ambulansı aradık. Kaçarken görmedim ama motorla gitmiş" dedi.

Polis ekipleri, şüpheli Ali Eren Somun'u yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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