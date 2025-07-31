Suzan Sabancı'dan Suzi X hamlesi

Bankacı Suzan Sabancı, finans sektöründen uzak bir işe el attı ve uzun yaşamı destekleyen ürünler üretmeye soyundu. Ancak bunun için kurduğu markasının asi ve çılgın bir rakibi var.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2025

Paylaş





ABONE OL

Yıllardır Türkiye'nin en büyük bankalarından birini yöneten, Suzan Sabancı'nın adı son zamanlarda finans dünyasından çok uzak olan 'longevity' (uzun yaşam) kavramıyla anılıyor. Çünkü longevity markası kurduğunu ve 8 Ekim'de ilk ürünlerini çıkaracağını açıkladı.



Hatta markasının tanıtımında kullanmak için dünyaca ünlü bir fotoğrafçıya fotoğraf bile çektirdi. Uzun yaşamı destekleyen ürünler üretecek markasının adı da belli; 'Suzi X'. Suzan Hanım, arkadaşlarının kendisine seslendiği 'Suzi'den yola çıkarak bu ismi koyduğunu söylüyor ancak arama motoruna girip baktığınızda zaten bir Suzi X'in olduğunu görüyorsunuz. O Suzi X, 'asi', 'çılgın', sarışın ve bir gözü bantlı bir çizgi roman kahramanı. Sosyal medya forumlarında, sosyal ağlarda ve çizgi roman tutkunlarının bir araya geldiği platformlarında bu Suzi X bir hayli ünlü. Peki Suzi X'i dünyaca ünlü bir marka yapacağını söyleyen Suzan Sabancı'nın bu Suzi X'ten haberi var mı yoksa tamamen tesadüf mü? Bunun cevabını bilmiyorum ama ortada şöyle bir duru var: Bir yanda Türkiye'nin saygın bankacılarından biri, öte yanda asi ve çılgın bir kahraman … Bu ne yaman çelişki, öyle değil mi?

SUZİ X'İN FİLMİ DE VAR

SUZİ X, Amerikalı heavy metal şarkıcısı, yönetmen, yapımcı ve senarist Rob Zombie'nin yarattığı bir çizgi roman kahramanı. Yetişkinler için olan 'El Superbeasto' adlı çizgi romanda, asıl kahramanın kız kardeşi olan Suzi X, asi, çılgın, küfürbaz ve seksi bir karakter. Rob Zombie, 'El Superbeasto'nun, aynı adla animasyon filmini de yaptı. Ayrıca Suzi X'in figürü de var. Dolayasıyla Suzi X, çizgi roman dünyasında tanınan bir karakter.