Yurt genelinde tropikal gece uyarısı: Sıcaklıklar rekor kırabilir

Türkiye, mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyreden sıcaklıklarla bunaltıyor. Ankara ve İzmir’de 40 dereceyi aşan hava, İstanbul’da 34-35 dereceyi bulacak.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2025

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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle yurt genelinde bu hafta "tropikal gece" yaşanacak. Ankara ve İzmir'de yer yer 40 dereceyi aşacak sıcaklıklar, İstanbul'da 34-35 derecelerde olacak. Bunaltıcı havanın megakentte bu hafta yerini yağışlı havaya bırakacağı tahmin ediliyor. Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, 25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 50,5 derece sıcaklıkla tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekorunun kırıldığını anımsatarak, bu hafta da rekor kırılabileceği uyarısında bulundu.

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