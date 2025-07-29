Kardeş feryadı! Hemşire Sevcan Demir’in ailesi “En ağır cezayı almasını istiyoruz” dedi
Antalya’da eşi Halit Can Sakman tarafından satırla öldürülen hemşire Sevcan Demir’in davası 1 Ağustos’ta başlıyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen zanlı için adalet çağrısı yapan kardeş Ekin Demir, “En ağır cezayı almasını istiyoruz” dedi.
Antalya'da hemşire Sevcan Demir, eşi tarafından satırla katledildi. Tutuklanan Halit Can Sakman'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Hemşirenin kız kardeşi Ekin Demir, 1 Ağustos'ta Antalya'da 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi seslendi. Ekin Demir, "Ben adalete güveniyorum, halkın bizi destekleyeceğine inanıyorum. En ağır şekilde ceza almasını istiyorum" dedi.