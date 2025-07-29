Kardeş feryadı! Hemşire Sevcan Demir’in ailesi “En ağır cezayı almasını istiyoruz” dedi

Antalya’da eşi Halit Can Sakman tarafından satırla öldürülen hemşire Sevcan Demir’in davası 1 Ağustos’ta başlıyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen zanlı için adalet çağrısı yapan kardeş Ekin Demir, “En ağır cezayı almasını istiyoruz” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2025

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Antalya'da hemşire Sevcan Demir, eşi tarafından satırla katledildi. Tutuklanan Halit Can Sakman'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Hemşirenin kız kardeşi Ekin Demir, 1 Ağustos'ta Antalya'da 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi seslendi. Ekin Demir, "Ben adalete güveniyorum, halkın bizi destekleyeceğine inanıyorum. En ağır şekilde ceza almasını istiyorum" dedi.

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