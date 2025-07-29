2 yaşındayken ayağının üstünden otomobil geçmişti! Serdal artık yürüyebiliyor

Hayatı kaykay üzerinde geçen Serdal, yapılan ameliyatla artık yürümeye başladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2025

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Adana'da 2 yaşındayken sağ ayağının üstünden otomobil geçen Serdal Kılıç'ın (11) ayağı yanlış kaynadı. Çocuğun hayatı, ailesinin ihmali yüzünden adeta karardı. Hayatı kaykay üzerinde geçen Serdal, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilerek yeniden yürümeye başladı. En büyük hayalinin Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile tanışmak olduğunu söyleyen Serdal, "Ben, arkadaşlarımdan utandığım için okula gidemedim. Ama ayağım iyileşince okula gideceğim. İlerde polis olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

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