İstanbul'da kıskanç sevgili dehşeti!

İstanbul Ataşehir'de kıskançlık krizine giren Enes D., sevgilisi Gizem Ç.'yi özel fotoğraflarıyla tehdit etti. Parmağını kırdı. Araç kullandığı esnada vitesini değiştirip kaza yapmasına sebep oldu.

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025

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Kadına şiddetin adresi bu kez İstanbul Ataşehir. Kıskançlık krizine giren Enes D., sevgilisi Gizem Ç.'yi özel fotoğraflarıyla tehdit etti. Parmağını kırdı. Araç kullandığı esnada vitesini değiştirip kaza yapmasına sebep oldu.

Saldırgan için savcılık "tutuklansın" dedi. Mahkeme, "İlk haksız hareketin kimden kaynaklandığı anlaşılamadı, suç vasfının şüpheli lehine değişebilir." diyerek serbest bıraktı. Savcılık, 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.



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