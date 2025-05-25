Kan donduran cinayet! Hemşire eşini 11 yerinden bıçaklayıp boğdu satırla boğazını kesti | O caniye ağırlaştırılmış müebbet talebi

Halit Can Sakman, hemşire eşi Sevcan Demir Sakman’ı 11 yerinden bıçaklayıp boğazını satırla keserek hayattan kopardı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025

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Antalya'da Halit Can Sakman (26), geçen yıl kendisi gibi hemşire eşi Sevcan Demir Sakman'ı (26) 11 yerinden bıçakladı. Daha sonrasında satırla boğazını keserek hayattan kopardı.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede "Halit Can Sakman'ın eşi Sevcan'ı vücudunun muhtelif yerlerinden 11 kere bıçaklaması, ardından eliyle boğazını sıkarak boğması ve son olarak da hareketsiz kalan Sevcan'ın iki kulak hizası arasında boynunu kesmesi nedeniyle canavarca saikle hareket ettiği kanaatine varıldığı ve böylece şüphelinin eşi olan maktule karşı canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmakla" denilerek, sanığın Türk Ceza Kanunu 82/1-b ve d maddeleri uyarınca, canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme uçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen duruşması önümüzdeki aylarda başlayacak.

'HATIRLAMIYORUM'

İddianamede sanık Halit Can Sakman'ın da ifadesine yer verildi. Sakman, "Tezgah üzerinden bıçak alarak, bir kez sırtından bıçakladım. Yere düşünce boğazımı sıkarak boğdum. Mutfak tezgahından bıçak mı, satır mı hatırlamıyorum" dedi.



Halit Can Sakman, 2021'de bileklerini keserek intihara kalkıştığını, psikiyatri bölümünde 2-3 hafta yatarak tedavi gördüğünü, bu sırada Sevcan Demir Sakman ile tanıştıklarını anlattı.

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