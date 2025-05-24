Süper Gazi Özkan Yeşilova 119 kez kan bağışladı!

Kıbrıs gazisi Özkan Yeşilova 30 yılda 119 kez kan bağışında bulundu.

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025

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Gaziantepli Kıbrıs gazisi Özkan Yeşilova, ilk kan bağışına Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında yaralı bir askere kan vererek başladı. İlk bağıştan sonra ikinci kez kan bağışını ise 1982 yılında yaptı.

Yeşilova, "O tarihte Gaziantep Kızılay Kan Merkezi hizmete açıldı. Ben de ilk kan verenlerden biri oldum. Arkadaşlarım bana 'Süper Gazi' lakabını taktı. Kan bağışı bana çok fayda sağladı. Ailemde çok kişide yüksek tansiyon hastalığı var ama ben de yok. 71 yaşındayım ama kendimi 35 yaşındaki bir genç gibi hissediyorum, çok sağlıklıyım" ifadesini kullandı.

Bugüne kadar 119 kez kan bağışı yapan Süper Gazi Yeşilova'ya Gaziantep'te gelenekselleşen kan bağışı kampanyası sırasında Kızılay tarafından teşekkür plaketi verildi.

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