Sivas'ta kene can aldı

Sivas Yıldızeli'de hayvancılık ile uğraşan Oğuzhan Aydemir, vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Yüksek ateş ve bulantı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede 9 gündür tedavi gören Oğuzhan Aydemir hayatını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025

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Sivas Yıldızeli'de hayvancılık ile uğraşan Oğuzhan Aydemir, vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Yüksek ateş ve bulantı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Hastanede 9 gündür tedavi gören Oğuzhan Aydemir, dün yaşamını yitirdi. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kene vakalarında artış gözlenirken, bu yıl içerisinde Sivas'ta ölümlerin sayısı 3'e yükseldi. Hastanede 5 kişinin de tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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