Sivas'ta kene can aldı
Sivas Yıldızeli'de hayvancılık ile uğraşan Oğuzhan Aydemir, vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Yüksek ateş ve bulantı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede 9 gündür tedavi gören Oğuzhan Aydemir hayatını kaybetti.
Sivas Yıldızeli'de hayvancılık ile uğraşan Oğuzhan Aydemir, vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Yüksek ateş ve bulantı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.
Hastanede 9 gündür tedavi gören Oğuzhan Aydemir, dün yaşamını yitirdi. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kene vakalarında artış gözlenirken, bu yıl içerisinde Sivas'ta ölümlerin sayısı 3'e yükseldi. Hastanede 5 kişinin de tedavisinin sürdüğü öğrenildi.