İstanbul'da kameramanın sır ölümü
İstanbul Beşiktaş'ta kameraman Cemre Öğren'in (32), haber alınamaması üzerine eve çilingirle içeri giren arkadaşları, pencereye asılı halde ölü buldu.
İstanbul Beşiktaş'ta kameraman Cemre Öğren'in (32), haber alınamaması üzerine eve çilingirle içeri giren arkadaşları, pencereye asılı halde ölü buldu. Gencin, 2 hafta önce sevgilisinden ayrıldığı ve üzerinde veda yazılı bir not bıraktığı tespit edildi.
Öte yandan, Cemre Öğren'in yasa dışı yola başvurarak borçlandığı bilgisine ulaşıldı.