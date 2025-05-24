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İstanbul'da kameramanın sır ölümü

İstanbul Beşiktaş'ta kameraman Cemre Öğren'in (32), haber alınamaması üzerine eve çilingirle içeri giren arkadaşları, pencereye asılı halde ölü buldu.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
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İstanbul’da kameramanın sır ölümü

İstanbul Beşiktaş'ta kameraman Cemre Öğren'in (32), haber alınamaması üzerine eve çilingirle içeri giren arkadaşları, pencereye asılı halde ölü buldu. Gencin, 2 hafta önce sevgilisinden ayrıldığı ve üzerinde veda yazılı bir not bıraktığı tespit edildi.

Öte yandan, Cemre Öğren'in yasa dışı yola başvurarak borçlandığı bilgisine ulaşıldı.

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